У Бучі відкрили тимчасове модульне містечко

У Бучі Київської області відкрили тимчасове модульне містечко, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, тимчасове модульне містечко відкрили голова Канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща міністр Міхал Дворчик та міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця у місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них також житимуть вчителі, чиє житло зруйноване і в Бучі, і в навколишніх населених пунктах і які працюють у місцевій школі. Це розміщення тимчасове - уряд, регіональна та місцева влада на сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом та відновленням пошкодженого житла", - наводить слова Чернишова пресслужба.

За словами міністра, загалом у Бучі у модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 особи.

Згідно з повідомленням, станом на 21 червня 2022 року внутрішньо переміщеними особами зареєстровано 4 775 мешканців Бучі (3 201 сім'я, зокрема 24 багатодітні сім'ї та 22 батьків-одинаків), із них 1 055 дітей (до 18 років), 1 188 пенсіонерів, 162 особи з інвалідністю.

Унаслідок бойових дій у Бучі пошкоджено/зруйновано 1 735 об'єктів житлового фонду, з яких 236 багатоквартирних будинків (один будинок зруйновано повністю та 235 пошкоджено) і 1 499 індивідуальних садибних будинків (136 повністю зруйновано і 1363 частково зруйновано/пошкоджено).