Шмигаль: Надання України статусу кандидата в ЄС – новий етап розвитку нашої європейської держави

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав надання Україні статусу кандидата в ЄС "новим етапом розвитку нашої європейської держави", й також подякував за це рішення лідерам ЄС.

"Історичний день для України та новий етап розвитку нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в ЄС - це нові реформи, масштабне зближення з ЄС у всіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу", - написав Шмигаль у твіттері в четвер.

"Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, Роберті Мецолі та лідерам держав-членів ЄС! Ми сповнені сил пройти шлях до членства максимально швидко. Розраховуємо на підтримку наших партнерів по ЄС у досягненні високих критеріїв членства та відбудові України", - також написав прем'єр-міністр.