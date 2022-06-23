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21:54 23.06.2022

Шмигаль: Надання України статусу кандидата в ЄС – новий етап розвитку нашої європейської держави

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Шмигаль: Надання України статусу кандидата в ЄС – новий етап розвитку нашої європейської держави

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав надання Україні статусу кандидата в ЄС "новим етапом розвитку нашої європейської держави", й також подякував за це рішення лідерам ЄС.

"Історичний день для України та новий етап розвитку нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в ЄС - це нові реформи, масштабне зближення з ЄС у всіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу", - написав Шмигаль у твіттері в четвер.

"Вдячний Урсулі фон дер Ляєн, Шарлю Мішелю, Роберті Мецолі та лідерам держав-членів ЄС! Ми сповнені сил пройти шлях до членства максимально швидко. Розраховуємо на підтримку наших партнерів по ЄС у досягненні високих критеріїв членства та відбудові України", - також написав прем'єр-міністр.

 

 

Теги: #ес #кандидат

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