Події

15:31 22.06.2022

Унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва в середу загинула одна особа, дві поранені, пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два підприємства

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Унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва в середу загинула одна особа, дві поранені, пошкоджено п'ять багатоповерхівок і два підприємства

Унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва у місті загинула одна особа, ще двоє дістали поранень, пошкоджено одну школу, п'ять багатоповерхівок, чотири приватних будинки та два приватних підприємства, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Наразі маємо інформацію про постраждалі два підприємства. Це підприємства приватні, на території яких були паливо-мастильні матеріали тощо. Одна школа у нас постраждала, вибиті вікна, пошкоджено дах. П'ять багатоповерхівок, п'ятиповерхових, в них вибиті двері у під'їздах, вікна. Загалом повний комплект", - зазначив Сєнкевич в ефірі телемарафону в середу.

Миколаївський мер додав, що внаслідок влучення ракети по одному з підприємств на його території розпочалася пожежа, через що "майже весь Миколаїв у чорному диму".

"Дим стоїть над усім містом. Пожежні працюють, але там усе має догоріти, бо погасити це неможливо", - наголосив Сєнкевич.

Він уточнив, що внаслідок обстрілів загинула одна особа, ще двоє дістали поранень.

"Також отримали інформацію ще про чотири приватних будинки, які були розгромлені. Дахи, вікна, двері повилітали", - підсумував мер.

Як повідомлялося, у середу сім російських ракет вдарили по Миколаєву.

Теги: #миколаїв #обстріл

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