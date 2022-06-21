Унаслідок ворожих обстрілів у вівторок у Харкові 5 людей убито, 11 поранено - поліція

Російські військові у вівторок обстріляли Харків, за попередніми даними, із РСЗВ "Ураган", повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Обстріляні були комерційні та житлові споруди. Жодного військового об'єкта. Попередньо, РСЗВ - "Ураган". На жаль, п'ятеро загиблих, 11 поранених", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Слідчі поліції провели огляд місця події. Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше волонтер Наталія Попова повідомила, що внаслідок ворожих обстрілів Харкова у вівторок четверо людей загинули, 10 поранено.