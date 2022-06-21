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15:42 21.06.2022

Українські війська завдали удару по острову Зміїний і продовжують відтісняти ворога на Херсонщині - ОК "Південь"

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Українські війська завдали удару по острову Зміїний і продовжують відтісняти ворога на Херсонщині - ОК "Південь"

Українські війська завдали зосередженого удару по острову Зміїний із застосуванням різних сил та засобів ураження, повідомляє оперативне командування "Південь".

"По острову Зміїний був завданий зосереджений удар із застосуванням різних сил та засобів ураження, під час якого те, що рашисти гордо називали острівним гарнізоном, підраховує значні втрати. Військова операція продовжується і потребує інформаційної тиші для її завершення", - зазначається у повідомленні у фейбсуці.

У Херсонській області триває обстріл, окупанти застосовують різну зброю, включаючи заборонену міжнародними конвенціями. Ситуація у регіоні дуже складна, особливо у населених пунктах, що перебувають біля Снігурівки, Зеленодольської громади та на межі з Миколаївською областю. Критичною залишається ситуація із відновленням подачі електроенергії та води у селах Бериславського району.

Але наші підрозділи продовжують знищувати ворога і відтісняти його на схід. Гелікоптерною парою вранці завдано удару по скупченню живої сили та військової техніки противника. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 100 вогневих завдань. Їхні результати уточнюються, але станом на ранок уже відомо, що світ став чистішим на 26 рашистів. Вже не шкодитимуть українському народу танк, багатоцільовий броньований тягач, ще три броньовані та чотири вантажні автомобілі.

 

Теги: #війна #зміїний #ок_південь

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