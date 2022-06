З тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано майже тисячу людей, чверть з яких діти - Синєгубов

Із тимчасово окупованих територій Харківської області вдалося евакуювати ще 993 особи, зокрема 254 дитини, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Для евакуації задіяли більше 30 автобусів до Чугуєва та Харкова. Дякую чеській ініціативі Helping to leave, а також харківськім волонтерам організацій Eventroom, Kharkiv Help, Help me, Kharkiv, "Незламний Харків" та ETOC за допомогу в організації евакуації", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також подякував усім службам, які брали участь в евакуації (медикам екстреної медичної допомоги, психологам ГУ ДСНС в області, працівникам Нацполіції, прикордонникам, працівникам Харківської ОВА, органам місцевого самоврядування, "Червоному Хресту" тощо).

"Хочу наголосити, що ми щодня комунікуємо із представниками тимчасово окупованих громад. Робимо все можливе, щоб допомагати нашим громадянам", - додав Синєгубов.