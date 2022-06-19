Події

17:05 19.06.2022

У Києві з понеділка відновиться автомобільний рух мостами Метро і Патона - Кличко

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У Києві з понеділка відновиться автомобільний рух мостами Метро і Патона - Кличко

У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюється автомобільний рух мостами Метро і Патона, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Для автосполучення між Лівим і Правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, Метро і Патона. Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково", - написав він у телеграм-каналі.

Кличко також закликав водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також давати змогу проїзду каретам швидкої допомоги, авто поліції, рятувальників і автомобілям з гуманітарним вантажем.

 

Теги: #кличко #київ #мости

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