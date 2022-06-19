Рада звернулася в ООН про неприпустимість передачі російським сім'ям українських дітей викрадених і вивезених РФ з тимчасово окупованих територій

Верховна Рада звернулася в ООН про неприпустимість передачі в сім'ї російських громадян викрадених і примусово вивезених дітей-громадян України російськими окупантами, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в телеграм-каналі.

За його словами, за відповідний проєкт постанови № 7450 проголосували 309 народних депутатів на пленарному засіданні в неділю.

Зокрема, нардепи звернулися в комітети ООН з прав людини, з прав дитини, Міжнародний суд ООН в Гаазі, до Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів і конвенцій і про неприпустимість передачі дітей – громадян України, викрадених і примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім'ї російських громадян.

Парламентарі закликали ООН невідкладно вдатися до рішучих кроків для повернення на підконтрольну Україні територію дітей – громадян України, викрадених і примусово вивезених до Росії, інших країн або на тимчасово окуповані території України.

Народні депутати у зверненні звертають увагу на порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, яка примусово депортує на свою територію та переміщує на тимчасово окуповані території України мільйони громадян України, серед яких – діти, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

У зверненні наголошується, що намагаючись легалізувати викрадення українських дітей, у яких немає батьків і які не можуть захистити себе повною мірою самостійно, президент РФ 30 травня підписав указ про набуття в спрощеному порядку російського громадянства такими дітьми з України, зокрема тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це дасть можливість в майбутньому росіянам всиновлювати викрадених українських дітей.

"Тисячі дітей, які опинилися на чужій території, є заручниками держави-окупанта. Дітьми дуже легко маніпулювати і використовувати у своїх цілях, і зокрема для пропаганди. Примусове вивезення Російською Федерацією українських дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких загинули на війні Російської Федерації проти України, є грубим порушенням прав і свобод таких дітей", – наголошується в проєкті постанови.