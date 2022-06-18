Події

08:23 18.06.2022

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

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Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Українською протиповітряною обороною було знищено 2 ракети, пущені противником у бік Одеської області, повідомляє Одеський міський канал із посиланням на Оперативне Командування "Південь".

"Вночі Одещину ворог атакував крилатими ракетами. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були точно знищені у повітрі підрозділом протиповітряної оборони", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці.

 

 

 

Теги: #ракета #одеса

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