Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Українською протиповітряною обороною було знищено 2 ракети, пущені противником у бік Одеської області, повідомляє Одеський міський канал із посиланням на Оперативне Командування "Південь".

"Вночі Одещину ворог атакував крилатими ракетами. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були точно знищені у повітрі підрозділом протиповітряної оборони", - сказано в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі вранці.