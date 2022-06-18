За добу в результаті обстрілів загинуло четверо людей, шестеро – поранено

За добу в результаті ворожого обстрілу населених пунктів Донецької області загинуло 4 особи, ще 6 – було поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 17 червня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Пантелеймонівці, 1 у Бахмуті та 1 у Красногорівці. Ще 6 цивільних отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі в п'ятницю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.