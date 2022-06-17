Події

17:07 17.06.2022

Ситуація на українсько-білоруському кордоні у районі Волинської області залишається без змін – голова ОВА

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Ситуація на українсько-білоруському кордоні у районі Волинської області залишається без змін – голова ОВА

На кордоні України та Білорусі у районі Волинської області не спостерігаються зміни в оперативній ситуації, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Прикордонна служба здійснює моніторинг обстановки 24 на 7. Наразі на кордоні не спостерігається змін в оперативній ситуації. Прикордонні підрозділи продовжують нести службу та посилено охороняти кордон", - написав Погуляйко у телеграм-каналі.

Він запевнив, що все, що залежить від влади та військових в області, виконується, проте загроза з боку Білорусі не зникла, доки Україна живе в умовах повномасштабної війни.

"Та поки, повторюсь, ми не спостерігаємо змін в ситуації на кордоні", - наголосив голова ОВА.

Теги: #кордон #волинь #білорусь

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