Події

14:50 17.06.2022

В окупованому Маріуполі дітям забороняють спілкуватися українською мовою - Міноборони

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В окупованому Маріуполі дітям забороняють спілкуватися українською мовою - Міноборони

В окупованому Маріуполі так зване керівництво навчальних закладів забороняє дітям спілкуватися українською мовою, погрожуючи їм та батькам "непередбачуваними наслідками", повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Загарбники продовжують застосовувати проти українського населення тактику терору та геноциду. Зокрема, в окупованому Маріуполі так зване керівництво навчальних закладів забороняє дітям спілкуватися українською мовою, погрожуючи непередбачуваними наслідками для дітей та батьків", - зазначив Мотузяник на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Києві у п'ятницю.

Теги: #мова #маріуполь

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