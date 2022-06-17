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09:04 17.06.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 537,8 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок п'ятниці досягла 537 млн 867 тис. 964, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 316 тис. 783 особи.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина та Велика Британія.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 86 млн 58 тис. 180 та 1 млн 12 тис. 647.

Індія - 43 млн 270 тис. 577 та 524 тис. 817.

Бразилія - 31 млн 644 тис. 703 та 668 тис. 892.

Франція - 30 млн 228 тис. 615 та 150 тис. 35.

Німеччина - 27 млн 124 тис. 689 та 140 тис. 118.

Велика Британія - 22 млн 651 тис. 908 та 180 тис. 139.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети досяг на ранок п'ятниці 813,1. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 100 осіб, Індії – 373, Бразилії – 3 тис. 104, Франції – 2 тис. 2732, Німеччини – 1 тис. 664, Великій Британії – 2 тис. 617.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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