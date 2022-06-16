Харківського адвоката судитимуть за передачу російському військовому відомостей про ЗСУ

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Київського райсуду міста обвинувальний акт щодо адвоката, який передавав своєму знайомому, який служить у ЗС РФ, відомостей про військову техніку ЗСУ.

"16 березня 2022 року адвокат, який їхав своєю машиною Слобідським районом Харкова, побачив військову техніку ЗСУ та почав її фотографувати. Ця інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міноборони України та іншими уповноваженими органами. Приїхавши додому, обвинувачений відправив фото та інформацію своєму знайомому, який служить у лавах ЗС РФ", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому інкримінується ч.2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Як повідомили кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна у пресслужбі Харківської облпрокуратури, справу розглядатимуть у закритому режимі.