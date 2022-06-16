Протиракетна оборона з Німеччини дуже важлива для України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні німецької системи протиракетної оборони IRIS.

"Особлива увага протиповітряній обороні. IRIS для нас дуже важливий. 10-15 ракет у середньому – така статистика прильотів щодня", - сказав він у середу на пресконференції в Києві за підсумками зустрічі з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Румунії. "Нам установок треба дуже багато, і вірю, Німеччина нам допоможе", - сказав він.

"Я дуже задоволений зустріччю. Я задоволений тим, що наше об'єднання – це початок нашої перемоги", - заявив президент.