Події

18:54 16.06.2022

Протиракетна оборона з Німеччини дуже важлива для України

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Протиракетна оборона з Німеччини дуже важлива для України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Україні німецької системи протиракетної оборони IRIS.

"Особлива увага протиповітряній обороні. IRIS для нас дуже важливий. 10-15 ракет у середньому – така статистика прильотів щодня", - сказав він у середу на пресконференції в Києві за підсумками зустрічі з лідерами Італії, Німеччини, Франції та Румунії. "Нам установок треба дуже багато, і вірю, Німеччина нам допоможе", - сказав він.

"Я дуже задоволений зустріччю. Я задоволений тим, що наше об'єднання – це початок нашої перемоги", - заявив президент.

Теги: #ппо #iris

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