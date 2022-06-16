Драгі та Макрон: Мир має бути встановлений на умовах України

Мир має бути встановлений на умовах України й у той момент, коли вирішить Україна, вважають прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Франції Еммануель Макрон.

"Мир має бути таким, яким його хоче Україна, і він має бути тривалим", - заявив Драгі на пресконференції після зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини, Італії та Румунії в четвер у Києві.

Він наголосив, що для досягнення миру Україна має оборонятися.

"Доки в Україні триває війна і приносить щодня жертви, тяжкі страждання, … ми зробимо все необхідне, щоб Україна сама могла обирати свою долю, сама робити вибір. І саме Україна вирішуватиме, в який момент вона сідатиме за стіл переговорів. Щоразу, коли я мав переговори з президентом Зеленським, я з цього виходив: Україна вирішуватиме, на яких умовах вона відновлюватиме мир", – заявив на пресконференції президент Франції.

Макрон зазначив, що президент України Володимир Зеленський від моменту свого обрання постійно робив усе можливе, аби відстояти мир.

Глави Італії та Франції також заявили, що сприятимуть проведенню розслідувань воєнних злочинів російської армії в Україні та притягненню до відповідальності винних.