Канада надасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць М777
Канада надасть Україні 10 змінних стволів для підтримки гаубичних артилерійських знарядь M777, повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.
"За допомогою таких форумів, як Контактна група з оборони України, та бесід із моїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, ми вирішуємо найнагальніші оборонні потреби України у тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками. Ми продовжимо цілодобово працювати, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки", - сказала Ананд на очолюваній США зустрічі Контактної групи з оборони України, організованій міністром оборони США Ллойдом Остіном, повідомив уряд Канади.
Ця військова допомога оцінюється приблизно в 9 млн доларів та доповнює попередню пожертву Канадою гаубиць M777, понад 20 тис. снарядів сумісних артилерійських боєприпасів, а також навчання Збройними силами Канади українських сил використанню цього обладнання.
Ананд також обговорила цю заяву під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким вона підтримує регулярні контакти для вирішення найнагальніших потреб України в галузі оборони.
Зазначається, що купівля 10 змінних стволів на суму близько 9 млн доларів забезпечить збереження дальності стрільби і точності гаубиць M777, оскільки зношені стволи потребують регулярної заміни.