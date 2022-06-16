РФ активізувала ввезення сімей російських військових до Херсона - Маляр

РФ активізувала ввезення сімей військовослужбовців російських окупаційних військ до Херсона, вони самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"З боку Росії активізувалося ввезення сімей військовослужбовців російських окупаційних військ у захоплені російським агресором українські населені пункти. Зокрема, йдеться про місто Херсон. Новоприбулі, так звані російські переселенці, самовільно заселяють залишені будинки та квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи своє життя, з початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у Києві в четвер.

Крім того, російські загарбники посилюють заходи щодо примусової паспортизації населення захоплених ними територій, додала заступниця глави Міноборони.