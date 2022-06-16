Події

15:36 16.06.2022

Сумську область знову обстріляно з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт

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Сумську область знову обстріляно з території РФ, пошкоджено сільгоспоб'єкт

Російські окупанти обстріляли територію Сумської області зі своєї території у четвер удень, інформація про жертв та руйнування з'ясовується, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні близько 13-ї години прикордонники зафіксували обстріл, який росіяни вели з боку села Городище Курської області. Ворог вів вогонь із реактивних систем залпового вогню. Наразі відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджено сільгоспоб'єкт", - повідомляється на сторінці прикордонного відомства у фейсбуці.

Як повідомлялося, окупанти вночі обстріляли Сумську область із застосуванням авіації, внаслідок чого четверо людей загинули, ще шістьох поранено. Ще один обстріл відбувся вранці у четвер. Обстріляли два прикордонних райони області.

Теги: #обстріл #сумська_область

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