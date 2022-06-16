Велика Британія наклала санкції на главу РПЦ Кирила

Велика Британія в четвер оголосила про нову хвилю санкцій, пов'язаних із військовою агресією Росії в Україні, зокрема з примусовою депортацією та усиновленням у РФ українських дітей.

"Щойно оголошено: я санкціонувала: патріарх Кирило, глава Російської православної церкви та затятий прибічник путінської війни; посібники та винуватці путінської війни, які принесли страждання Україні", - написала міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у твіттері.

Крім того, повідомляє пресслужба уряду Великої Британії, було впроваджено санкції щодо уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової за її ймовірну причетність до примусового переміщення та усиновлення українських дітей.

Львову-Бєлову обвинувачують у тому, що вона дозволила насильно вивезти 2 000 дітей із Луганської та Донецької областей, а також організувала нову політику, спрямовану на їх примусове усиновлення в Росії.

"Сьогодні ми націлені на посібників та винуватців путінської війни, які завдали Україні невимовних страждань, включаючи насильницьке переміщення та усиновлення дітей. Ми не втомимося захищати свободу і демократію й чинити тиск на Путіна, доки Україна не досягне успіху. Союзники Путіна, як і раніше, воліють заплющувати очі на передбачувані військові злочини і підтримувати його криваву агресію", - наголосила Трасс.

Новий пакет санкцій також торкнувся Сергія Савостьянова, депутата Мосміськдуми та члена путінської політичної еліти, який публічно висловлював підтримку путінської війни в Україні, та Олексія Ісайкіна, президента та члена ради директорів групи компаній "Волга-Днепр", російської транспортної компанії зі значними повітряними перевезеннями, яка уклала договір з урядом Росії на створення повітряних мостів для перевезення критично важливих вантажів.

Окрім них, до санкційного списку увійшли чотири полковники з 64 окремої мотострілецької бригади, підрозділу, причетного до вбивств, насильства і тортур мирних жителів у Бучі, й члени так званого Комітету порятунку миру та порядку - організації, що співпрацює з російською армією для підтримки окупації Херсонщини.

"Путінська агресія виходить за межі України, а російський експорт розпалює конфлікти у всьому світі. Сьогодні нові санкції зачепили організації, відповідальні за постачання авіаційних запчастин для збройних сил М'янми. Ці нові санкції обмежать військову хунту М'янми, яка сильно залежить від російських авіаційних засобів, і позбавлять Путіна можливості отримувати прибуток від продажу, який фінансує його військову машину. Це відбулося після доповіді Amnesty International "Кулі з неба", яка викриває роль російської зброї в М'янмі", - додали в уряді Великої Британії.