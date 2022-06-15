Події

21:32 15.06.2022

П'ятеро людей постраждали від ракетного удару окупантів по Миколаєву

1 хв читати
П'ятеро людей постраждали від ракетного удару окупантів по Миколаєву

П'ять мирних жителів Миколаєва постраждали в результаті ракетного удару російських окупантів по Миколаєву в середу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Ураган" накрив житловий район міста. Ракета влучила просто в багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з четвертого до другого поверху включно. Чотири квартири зруйновані вщент. За попередніми даними, постраждали 5 мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Найважчий стан у літньої жінки, яку з місця обстрілу забрала карета швидкої допомоги.

Як повідомлялося, російські війська вкотре обстріляли житловий квартал Миколаєва близько 13:00, влучили в чотириповерховий житловий будинок. У будинку зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено тримальну стіну та вибито вікна. Загалом у будинку пошкоджено 6 квартир.

Раніше повідомлялося про одного пораненого

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:39 15.06.2022
Російські окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині, без жертв

Російські окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Шалигінській громаді на Сумщині, без жертв

07:38 15.06.2022
Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

20:06 14.06.2022
ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

08:57 14.06.2022
Дві випущені по Одеській області ракети були збиті українською ППО над морем

Дві випущені по Одеській області ракети були збиті українською ППО над морем

21:54 13.06.2022
У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

У результаті ворожого ракетного обстрілу Прилук жертв немає

11:09 13.06.2022
У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки та три об'єкти інфраструктури

У Бахмуті внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки та три об'єкти інфраструктури

20:47 12.06.2022
Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

Обстріл окупантами Соледара забрав життя місцевого жителя, ще трьох людей поранено

21:44 11.06.2022
Ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, жертв немає

Ворог обстріляв Великописарівську громаду на Сумщині, жертв немає

20:44 11.06.2022
Кількість жертв в результаті ворожого обстрілу Коробочкиного на Харківщині зросла до п’яти

Кількість жертв в результаті ворожого обстрілу Коробочкиного на Харківщині зросла до п’яти

11:58 11.06.2022
Ворог посилив обстріли на Харківщині, за добу 4 загиблих, 6 поранених

Ворог посилив обстріли на Харківщині, за добу 4 загиблих, 6 поранених

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава начштабів США Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі

Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

Словаччина оголосила про значну пожертву Україні вертольотів серії Mі та ракетних боєприпасів

ОСТАННЄ

Венедіктова: Обговорили реформу української прокуратури з послами та дипломатами G7 та Євросоюзу

Ракета окупантів знищила вагон із гумодопомогою для мешканців Маріуполя - радник мера

ЗСУ знищили два склади боєприпасів та сім одиниць техніки окупантів на сході України – ОТУ "Схід"

Верховний суд переніс на 29 червня розгляд справи про позбавлення ПриватБанку права власності на будинок у Дніпрі

Більшість співробітників сфери освіти Бердянська відмовилися від співпраці з окупантами

У Харкові від імені "Житлокомунсервісу" поширюють фейкові заклики залишати відкритими квартири - міськрада

Зеленський обговорив із Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчої безпеки

Глава начштабів США Міллі не вважає неминучим те, що Росія закріпиться на Донбасі

Захід постачає Україні те, що вона просить – Остін

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА