П'ятеро людей постраждали від ракетного удару окупантів по Миколаєву

П'ять мирних жителів Миколаєва постраждали в результаті ракетного удару російських окупантів по Миколаєву в середу, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Ураган" накрив житловий район міста. Ракета влучила просто в багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з четвертого до другого поверху включно. Чотири квартири зруйновані вщент. За попередніми даними, постраждали 5 мирних жителів", - йдеться у повідомленні.

Найважчий стан у літньої жінки, яку з місця обстрілу забрала карета швидкої допомоги.

Як повідомлялося, російські війська вкотре обстріляли житловий квартал Миколаєва близько 13:00, влучили в чотириповерховий житловий будинок. У будинку зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено тримальну стіну та вибито вікна. Загалом у будинку пошкоджено 6 квартир.

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