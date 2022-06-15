Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

На засіданні контактної групи з питань оборони України багато країн оголосили про надання Україні вкрай необхідних систем та боєприпасів, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми почули кілька значних оголошень сьогодні про нові пакети допомоги в сфері безпеки для України. Багато країн надають Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси. Інші друзі взяли на себе нові зобов'язання навчати українських військових та підтримувати її військову систему", - сказав Остін на конференції за результатами засідання контактної групи з питань оборони України у Брюсселі у середу.

Глава Пентагону зазначив, що учасники зустрічі поглиблять координацію та співпрацю, посилять Збройні сили України, щоб допомогти їм відбити російську агресію зараз і в майбутньому.

"Ми продовжимо тісно та інтенсивно працювати разом із цією контактною групою, ми продовжимо посилювати нашу підтримку самооборони України і ми продовжимо захищати світовий порядок, заснований на правилах, який захищає нас усіх", - наголосив Остін.