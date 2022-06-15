Площу Ірпінського історико-краєзнавчого музею пропонують збільшити втричі

Ірпінський історико-краєзнавчий музей під час реконструкції пропонують розширити втричі, щоб після завершення робіт місто отримало сучасний об'єкт, який зможе стати його туристичним інформаційним центром та місцем для навчання, розповіла представник авторської групи архітекторів Зореслава Дзюблюк під час онлайн-форуму Irpin Reconstruction Summit 4.0.

"Нашому місту потрібен не просто відновлений музей, а сучасний об'єкт, який стане культурним центром, місцем для творчості та навчання, туристичним інфоцентром", - повідомила Дзюблюк.

Ірпінський історико-краєзнавчий музей розташований на центральній площі, охоплює 325 кв. м на першому поверсі будівлі. Приміщення під час війни зазнали переважно невеликих пошкоджень порівняно з рештою в Ірпені (розбиті вікна та вхід).

За словами Дзюблюк, ухвалено рішення не просто відновлювати пошкоджений об'єкт, а також розширити загальну площу до 1015 кв. м за рахунок приміщень, які нині займає Пенсійний фонд. Одночасно суттєво змінять фасади (на перфоровані, що затінятимуть виставкові зали) та перенесуть вхід.

Згідно з планом об'єкту, з'являться окремі приміщення для фондів, буде розширено експозиційний простір, облаштовано приміщення для конференцій та майстер-класів, передбачено кав'ярню, сувенірну лавку та багато іншого.

Особливу увагу під час відновлення приділять інклюзивності: музей матиме безбар'єрний вхід, оснащені відповідно туалети тощо.

Саму експозицію пропонують розширити у 2,5 разу, додавши інтерактивні елементи та поєднавши символічним зображенням річки Ірпінь на підлозі.

Голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк запропонував під час подальшої роботи над проєктом приділити увагу площі як частині музейного простору.