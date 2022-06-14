Події

20:06 14.06.2022

ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

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ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

Вранці у вівторок, 14 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли смт Золочів Харківської області, постраждалих немає.

"Цього разу окупанти застосували снаряди на парашутах. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.

 

 

Теги: #обстріл #харківщина #наслідки

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