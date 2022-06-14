ЗС РФ обстріляли Золочів на Харківщині снарядами на парашутах, пошкоджено житлові будинки, потерпілих немає

Вранці у вівторок, 14 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли смт Золочів Харківської області, постраждалих немає.

"Цього разу окупанти застосували снаряди на парашутах. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку житлових будинків", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури.