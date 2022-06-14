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13:33 14.06.2022

Світ із російськими ракетами та сиренами стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання України зброєю - Подоляк

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Світ із російськими ракетами та сиренами стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання України зброєю - Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк напередодні зустрічі у Брюсселі у форматі "Рамштайн" із питань оборонної підтримки Україна заявив, що світ із російськими ракетами та сиренами стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання України зброєю.

"Кожен учасник формату "Рамштайн" має заплющити очі й уявити світ, у якому Росія перемогла. Ранкові ракети до круасанів, нічні сирени до колискових, зникнення міст із тисячолітньою історією. Цей світ стане реальністю, якщо зберегти поточні темпи постачання (Україні – ІФ) зброї. Чекаємо рішення", - написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, чергова третя зустріч у форматі "Рамштайн" щодо військової підтримки України відбудеться 15 червня у Брюсселі.

 

Теги: #подоляк

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