Секретар РНБО обговорив із делегацією КМЄС прикордонну співпрацю, кібербезпеку та розслідування злочинів РФ

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів зустріч із делегацією Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (КМЄС), сторони обговорили співпрацю у сфері кібербезпеки, прикордонну взаємодію між Україною та ЄС та розслідування військових злочинів.

Як повідомляється на сайті РНБО, сторони приділили особливу увагу питанню прискорення митних процедур під час перевезення вантажів з ЄС на територію України та назад шляхом залучення представників КМЄС до роботи в межах проєкту Європейської комісії "Шляхи солідарності".

Данілов наголосив на важливості співпраці у сфері кібербезпеки. "Україна сьогодні є членом Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, і співпраця тут має бути максимальною", - зазначив він.

На думку секретаря РНБО, також потрібна більш активна взаємодія у питанні протидії поширенню дезінформації державою-агресором.

У свою чергу глава місії та делегації Антті Хартікайнен поінформував українську сторону про результати діяльності КМЄС в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ та висловив готовність і надалі надавати Україні необхідну допомогу за певними напрямами, а також поглиблювати практичну співпрацю з Апаратом РНБО України в межах конкретних проєктів.