Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

Харківські поліцейські від початку вторгнення російських військ затримали 288 зловмисників.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області, у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу затримано 12 російських військовослужбовців, 3 посібники та 2 учасники ДРГ, 41 підозрюваний в умисному вбивстві, 12 підозрюваних у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, 1 підозрюваний у насильстві, 1 – за свідоме передання інформації про переміщення та розміщення Збройних сил України, 1 – за незаконне переправлення осіб через державний кордон, а також 212 підозрюваних у майнових злочинах і злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

"Кожен факт збройних нападів Росії на військові та цивільні об'єкти Харківщини ретельно документуються слідчо-оперативними групами всіх підрозділів харківської поліції", - йдеться в повідомленні.