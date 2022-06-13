Події

07:49 13.06.2022

Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

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Від початку російського вторгнення харківські поліцейські затримали 288 зловмисників

Харківські поліцейські від початку вторгнення російських військ затримали 288 зловмисників.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції Харківської області, у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу затримано 12 російських військовослужбовців, 3 посібники та 2 учасники ДРГ, 41 підозрюваний в умисному вбивстві, 12 підозрюваних у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, 1 підозрюваний у насильстві, 1 – за свідоме передання інформації про переміщення та розміщення Збройних сил України, 1 – за незаконне переправлення осіб через державний кордон, а також 212 підозрюваних у майнових злочинах і злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

"Кожен факт збройних нападів Росії на військові та цивільні об'єкти Харківщини ретельно документуються слідчо-оперативними групами всіх підрозділів харківської поліції", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #харків #затримання #зловмисники

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