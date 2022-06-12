Події

07:09 12.06.2022

Колаборанти на Херсонщині отримують російські паспорти, щоб потім втекти

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Колаборанти на Херсонщині отримують російські паспорти, щоб потім втекти

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські паспорти в Херсонській області отримують лише колаборанти та члени їхнього оточення.

"На окупованій території та в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого в цих новинах виставили як херсонців та мелітопольців, які, нібито, хочуть російські паспорти", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

"Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на прагнення отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #паспорт #херсонская_область #коллаборанты

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