Колаборанти на Херсонщині отримують російські паспорти, щоб потім втекти

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російські паспорти в Херсонській області отримують лише колаборанти та члени їхнього оточення.

"На окупованій території та в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого в цих новинах виставили як херсонців та мелітопольців, які, нібито, хочуть російські паспорти", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері.

"Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на прагнення отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - зазначив Зеленський.