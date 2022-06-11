Події

09:02 11.06.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 534,7 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 534,7 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі на ранок суботи досягла 534 млн 778 тис. 86, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 308 тис. 12 осіб.

До країн з більш ніж 20 млн випадків зараження, як і раніше, входять США, Індія, Бразилія, Франція, Німеччина та Велика Британія.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження відповідно склала:

США - 85 млн 468 тис. 816 та 1 млн 11 тис. 164.

Індія - 43 млн 213 тис. 435 та 524 тис. 757.

Бразилія - 31 млн 417 тис. 341 та 667 тис. 960.

Франція - 29 млн 946 тис. 697 та 149 тис. 749.

Німеччина - 26 млн 803 тис. 867 та 139 тис. 806.

Велика Британія - 22 млн 571 тис. 880 та 179 тис. 884.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети досяг на ранок суботи 812,1. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 94 особи, Індії – 373, Бразилії – 3 тис. 100, Франції – 2 тис. 269, Німеччини – 1 тис. 662, Великої Британії – 2 тис. 613.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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