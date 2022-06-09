Унаслідок російського вторгнення втратили житло 150 тисяч харків'ян - Терехов

З 24 лютого внаслідок російського обстрілу в Харкові було зруйновано 3,5 тис. будинків, із них 500 багатоповерхівок не підлягають відновленню.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, про це повідомив міський голова Ігор Терехов, виступаючи у режимі відеоконференції на засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи у Раді Європи (Страсбург, Франція).

"500 багатоповерхових будинків (зокрема 9- та 16-поверхових) не підлягають відновленню. Через повномасштабне вторгнення 150 тис. осіб втратили житло", - йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що завдання міської влади – забезпечити життєдіяльність міста, безпеку городян та умови для відновлення зруйнованої економіки. Тому в Харкові відновлено роботу громадського транспорту і розпочато роботу над новим генпланом. У місті планують будівництво нових мікрорайонів і транспортних розв'язок із використанням сучасних технологічних розробок.

"Нам необхідно розпочати будівництво нових об'єктів, щоб створити робочі місця. У майбутньому мегаполісі ми створимо індустріальні парки для надходження інвестицій. Харків завжди був самодостатнім містом і таким, я впевнений, буде і після нашої перемоги. Ми залучимо найкращих експертів", - пообіцяв Терехов.

Він також повідомив, що наразі міська влада працює над концепцією створення Координаційної ради міст-партнерів для максимально ефективного використання інструменту міжмуніципального співробітництва. Терехов звернувся до членів Асоціації з проханням підтримати цю ініціативу для стабільності та процвітання європейської спільноти.