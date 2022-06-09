Події

17:29 09.06.2022

Унаслідок російського вторгнення втратили житло 150 тисяч харків'ян - Терехов

1 хв читати
Унаслідок російського вторгнення втратили житло 150 тисяч харків'ян - Терехов

З 24 лютого внаслідок російського обстрілу в Харкові було зруйновано 3,5 тис. будинків, із них 500 багатоповерхівок не підлягають відновленню.

Як повідомляє пресслужба Харківської міськради, про це повідомив міський голова Ігор Терехов, виступаючи у режимі відеоконференції на засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи у Раді Європи (Страсбург, Франція).

"500 багатоповерхових будинків (зокрема 9- та 16-поверхових) не підлягають відновленню. Через повномасштабне вторгнення 150 тис. осіб втратили житло", - йдеться у повідомленні.

Терехов зазначив, що завдання міської влади – забезпечити життєдіяльність міста, безпеку городян та умови для відновлення зруйнованої економіки. Тому в Харкові відновлено роботу громадського транспорту і розпочато роботу над новим генпланом. У місті планують будівництво нових мікрорайонів і транспортних розв'язок із використанням сучасних технологічних розробок.

"Нам необхідно розпочати будівництво нових об'єктів, щоб створити робочі місця. У майбутньому мегаполісі ми створимо індустріальні парки для надходження інвестицій. Харків завжди був самодостатнім містом і таким, я впевнений, буде і після нашої перемоги. Ми залучимо найкращих експертів", - пообіцяв Терехов.

Він також повідомив, що наразі міська влада працює над концепцією створення Координаційної ради міст-партнерів для максимально ефективного використання інструменту міжмуніципального співробітництва. Терехов звернувся до членів Асоціації з проханням підтримати цю ініціативу для стабільності та процвітання європейської спільноти.

Теги: #харків #нерухомість #руйнування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 09.06.2022
Підвищення облікової ставки НБУ до 25% фактично унеможливлює розвиток програм кредитування будівництва та придбання житла - експерт

Підвищення облікової ставки НБУ до 25% фактично унеможливлює розвиток програм кредитування будівництва та придбання житла - експерт

10:03 09.06.2022
КМДА має намір відновити пошкоджений унаслідок обстрілу будинок на проспекті Лобановського до середини осені

КМДА має намір відновити пошкоджений унаслідок обстрілу будинок на проспекті Лобановського до середини осені

08:17 09.06.2022
Розпочато розслідування ворожих обстрілів Харкова, в результаті яких постраждали два мирні жителі та був пошкоджений супермаркет

Розпочато розслідування ворожих обстрілів Харкова, в результаті яких постраждали два мирні жителі та був пошкоджений супермаркет

08:11 09.06.2022
У Харкові за попередніми даними двоє людей загинули, четверо - травмовані в результаті пожежі, яка виникла через обстріл

У Харкові за попередніми даними двоє людей загинули, четверо - травмовані в результаті пожежі, яка виникла через обстріл

07:49 09.06.2022
Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

19:01 08.06.2022
Збитки ритейлерів України внаслідок агресії РФ сягнули понад 50 млрд грн

Збитки ритейлерів України внаслідок агресії РФ сягнули понад 50 млрд грн

15:22 08.06.2022
Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

Ірландська Kingspan має намір вкласти EUR200 млн у створення будівельного технохабу в Україні

08:21 08.06.2022
Найбільші руйнування через обстріли на Луганщині за добу у Врубівці та Золотому

Найбільші руйнування через обстріли на Луганщині за добу у Врубівці та Золотому

06:46 08.06.2022
Окупанти знову обстріляли житловий район Харкова, дві людини поранені - Синєгубов

Окупанти знову обстріляли житловий район Харкова, дві людини поранені - Синєгубов

20:31 07.06.2022
Розпочато розслідування ворожого обстрілу Харкова, який спричинив загибель мирного жителя

Розпочато розслідування ворожого обстрілу Харкова, який спричинив загибель мирного жителя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

Спецслужби РФ роблять спроби зриву контрактів щодо постачання в Україну озброєнь - Міноборони України

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

Окупанти планують випускати українських полонених на мінні поля - СБУ

ОСТАННЄ

Клопотання про продовження терміну тримання під вартою Медведчуку розглядатиме Личаківський райсуд Львова

"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн під виглядом виплати дивідендів

Окупаційна адміністрація Мелітополя шукає холодильники для зберігання трупів російських військових – ГУР МО

Літаки РФ завдали удару по Україні з території Білорусі - Генштаб ЗСУ

Спецслужби РФ роблять спроби зриву контрактів щодо постачання в Україну озброєнь - Міноборони України

Венедіктова: Наразі 104 осіб підозрюють у воєнних злочинах, 8 справ передано до суду

Київрада позбавила Мінськ статусу міста-побратима - Кличко

Лідери політичних груп Європарламенту закликали глав держав та урядів на саміті надати Україні статус кандидата в ЄС

Київрада звернеться до уряду для створення у столиці військового кладовища - Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА