Події

19:33 08.06.2022

Фонд Порошенка разом із волонтерами привезли до України 12 пікапів для десантників - "Євросолідарність"

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Фонд Порошенка разом із волонтерами привезли до України 12 пікапів для десантників - "Євросолідарність"

Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika". Брати по зброї" доставив в Україну партію пікапів Mitsubishi L200, які будуть передані Десантно-штурмовим військам, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Ця чудова техніка - 12 нових пікапів, відвантажених якраз під час мого перебування у Роттердамі з митного складу, що розміщений за 60 км від Роттердама, сьогодні прибула до Львова", - розповів п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Наразі ми колоною вирушаємо до Києва для того, щоб зробити з ними перетворення. Ці гарні автомобільчики будуть перефарбовані, встановлені кунги, генератори, шанцевий інструмент, встановлено ще спеціальне обладнання, яке дуже потрібне Десантно-штурмовим військам", - додав він.

Він також повідомив, що у Великій Британії підписано контракт на постачання партії вантажівок для ЗСУ.

"Відкрию ще одну маленьку таємницю щодо підписаних в Англії документів. Я сподіваюся, що до 15 червня протягом семи днів буде відвантажено дуже хороші повнопривідні вантажівки для наших ЗСУ. Це привітання із Великої Британії. Наразі чекаємо лише на отримання експортної ліцензії, але нас у британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко", - розповів Порошенко.

"Ми робимо все можливе, щоб кожна з десантно-штурмових бригад отримала цю допомогу. Ми збільшили обсяги закупівлі. Я хочу подякувати "Справі Громад", яке підвищує ефективність використання грошей волонтерів, які збирають кошти. Тому що через наш проєкт до однієї гривні, яку ви передаєте "Справі Громад", додається ще одна гривня від нас із Мариною. І ви купуєте вдвічі більше необхідної техніки та бронежилетів, шоломів і турнікетів, аптечок НАТО та радіостанцій, тепловізорів та скайлінків - усього, чого так чекають на фронті", - зазначив він.

Теги: #порошенко #допомога #армія
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