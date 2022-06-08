Події

10:03 08.06.2022

Заарештовано та передано АРМА активи російського підприємства на 2 млрд грн

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Заарештовано та передано АРМА активи російського підприємства на 2 млрд грн

Столична прокуратура заарештувала та передала АРМА активи російського підприємства на 2 млрд грн, кінцевим власником цього підприємства є людина з оточення президента Росії, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими Подільського управління поліції та співробітниками СБУ в м. Києві та Київській області передала в управління АРМА активи підприємства резидента РФ на 2 млрд грн", - ідеться у повідомленні столичної прокуратури в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні наголошується, що на території столичного регіону працює підприємство, яке виготовляє вироби з бетону, газобетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових і промислових об'єктів.

"Кінцевим власником цього підприємства є громадянин РФ, який входить до найближчого оточення президента РФ. Компанії цієї особи здійснюють на території РФ зведення житлових будинків для співробітників ФСБ і збройних сил РФ", - інформують у прокуратурі.

Згідно з повідомленням, під час слідства заарештовано корпоративні права зазначеного підприємства у вигляді статутного капіталу розміром понад 437 млн грн, нерухоме та рухоме майно приблизною вартістю 1,5 млрд грн, кошти на рахунках на загальну суму понад 104 млн грн. Нині це майно передано в управління АРМА.

Також, як зазначають у прокуратурі міста, під час слідства досліджується діяльність організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання, з метою здійснення протиправних дій, спрямованих, зокрема, на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

 

Теги: #арешт #підприємство #арма
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