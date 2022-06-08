Події

07:52 08.06.2022

У зоні ОК "Південь" завдано чотири удари по скупченню сил окупантів, знищено техніку і склад боєприпасів

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У зоні ОК "Південь" завдано чотири удари по скупченню сил окупантів, знищено техніку і склад боєприпасів

У вівторок, 7 червня, українські військові в зоні ОК "Південь" завдали 4 удари по скупченню сил ворога, знищивши російську техніку та склад боєприпасів.

"Під час спроби ворога провести повітряну розвідку в Миколаївському районі безпілотний розвідник "Орлан-10" був точно знищений вогнем зенітно-ракетного підрозділу. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією, в результаті виконання вогневих завдань та нанесення 4 ударів по скупченню сил противника, попередньо відомо про знищення декількох одиниць броньованої техніки та складу боєприпасів. Остаточні втрати уточнюються", – йдеться в повідомленні на сторінці ОК у фейсбуці в ніч на середу.

Водночас повідомляється, що забороненими касетними боєприпасами невибіркової дії обстріляно передмістя Миколаєва. "Ті, хто вдають, що стурбовані світовою продовольчою кризою, насправді влучають у сільськогосподарські поля, об'єкти інфраструктури, де спалахують пожежі, що набувають вражаючих масштабів", – зазначили українські військові.

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі не має змін ні в кількості, ні в завданнях.

Також зазначається, що на Одещині в рамках контрдиверсійних заходів було виявлено мешканця обласного центру, завербованого ФСБ, під час перебування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

"За завданням іноземної спецслужби він збирав дані про координати блокпостів, кількість особового складу та озброєння. Передавав загарбникам дані через мобільний месенджер. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років", – констатували в ОК "Південь".

 

 

 

Теги: #зведення #південь
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