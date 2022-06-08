8 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 105 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 105 RUSSIAN AGRESSION

8 червня - Всесвітній день океанів. Ще, в цей день, 153 роки тому був запатентований пилосос, 73 роки тому побачив світ роман Джорджа Оруелла "1984", а в 1989 році народилася Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

У церковному календарі – День пам'яті апостола Карпа.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день океанів

Свято відзначається щороку не лише екологами та іхтіологами, а й працівниками акваріумів, дельфінаріїв та зоопарків, які проводять наукову роботу та координують свої зусилля щодо захисту мешканців морських глибин. Усі заходи цього дня відбуваються з однією метою — нагадати про величезну роль Світового океану у нашому повсякденному житті та мобілізувати всіх небайдужих до раціонального ставлення до цієї важливої частини біосфери.

Запатентовано перший у світі пилосос

8 червня 1869 американський винахідник Айвз Макгаффні запатентував перший у світі пилосос, названий ним "Whirlwind" (тримати в руках і направляти). У його верхній частині була ручка, з'єднана ремінним приводом з вентилятором. Ручка рухалася за допомогою руки. Пилосос був легким і компактним, але незручним в експлуатації через необхідність одночасно крутити ручку та штовхати пристрій.

Макгаффні став продавати свої пилососи по 25 доларів за штуку (велика сума на ті часи, якщо врахувати, що 1 американський долар становив близько 23 грамів срібла). Більшість пилососів Макгаффні були продані в Чикаго та Бостоні. Проте частина їх, ймовірно, згоріла у Великій пожежі Чикаго. Лише два збереглися до наших днів, один із них експонується в історичному центрі компанії "Нооver".

Ще цього дня:

1912 - У Лос-Анджелесі заснована кіностудія Universal;

1915 - Казимир Малевич створив свій перший "Чорний квадрат" (відомо 4 авторські варіанти);

1940 - Відкрито нептуній, 93 елемент у таблиці періодичних елементів;

1947 - Вперше відкривається судноплавство на всьому Дніпрі;

1949 - Роман Джорджа Оруела "1984" побачив світ;

1963 - Американські кардіологи оголосили першу кампанію проти куріння;

1965 - Американські компанії "Фріто-Лей" і "Пепсі-Кола" об'єдналися, утворивши компанію "PepsiCo";

1984 - До Гільдії кіноакторів США почесним членом прийнято диснеївське каченя Дональд Дак;

1989 - У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28;

1993 - Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 - Вперше в Україні стала доступна програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа у Києві.

Церковне свято

8 червня православна церква вшановує пам'ять апостолів із 70-ти Карпа та Алфія, мученика Георгія Нового.

Святий апостол Карп (із 70) - учень і супутник апостола Павла. Він проповідував Євангеліє на острів Кріт. Тут його відвідав святий Діонісій Ареопагіт. У своїх спогадах Діонісій розповідає про чудове видіння апостола Карпа. Святий апостол Карп помер мирно в Берії (за іншими джерелами він прийняв мученицьку кончину за часів гоніння імператора Нерона).

Святий апостол Алфій (із 70), отець апостолів Якова та Матвія, був родом із галілейського Капернаума. Мученики Аверкій та Олена, за переказами, були дітьми святого апостола Алфія. За віру в Христа святий Аверкій був прив'язаний голим серед пасіки і помер мученицькою смертю від укусів бджіл. Сестра його, свята Олена, була побита камінням.

Іменини: Олександр, Георгій, Олена, Іван, Карп, Макар.