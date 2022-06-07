ППО збила ракету в районі Запоріжжя

Уранці у вівторок поблизу Запоріжжя силами протиповітряної оборони Збройних сил України збито російську ракету, повідомив Штаб оборони Запорізького краю в телеграм-каналі.

За інформацією штабу, ППО збила ворожу ракету в передмісті Запоріжжя.

Вибухи було чути в низці районів Запоріжжя.

Цю інформацію підтвердив в. о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв в інформації на сайті мерії Запоріжжя. Він повідомив, що ворожу ракету збито в районі Запоріжжя близько 7:30.

Як повідомляють місцеві жителі, після вибухів військові перекрили рух місцевою автотрасою. За півтори години рух відновився.