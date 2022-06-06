Російські війська обстріляли смт Високий під Харковом, розпочато розслідування

Російські окупаційні війська обстріляли вранці 6 червня смт Високий Харківського району, що за 15 км на південний захід від обласного центру, постраждалих немає.

"Пошкоджено близько 10 житлових будинків та низку автомобілів. Прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області разом зі слідчо-оперативною групою провели огляд місця події із застосуванням фото- та відеофіксації", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідчий відділ Управління СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.