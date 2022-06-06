Події

20:42 06.06.2022

Російські війська обстріляли смт Високий під Харковом, розпочато розслідування

1 хв читати
Російські війська обстріляли смт Високий під Харковом, розпочато розслідування

Російські окупаційні війська обстріляли вранці 6 червня смт Високий Харківського району, що за 15 км на південний захід від обласного центру, постраждалих немає.

"Пошкоджено близько 10 житлових будинків та низку автомобілів. Прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області разом зі слідчо-оперативною групою провели огляд місця події із застосуванням фото- та відеофіксації", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідчий відділ Управління СБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 06.06.2022
Унаслідок ворожих обстрілів Дергачів є загиблі та поранені, пошкоджено магістральний газопровід

Унаслідок ворожих обстрілів Дергачів є загиблі та поранені, пошкоджено магістральний газопровід

11:56 06.06.2022
За добу на Харківщині троє убитих, 10 поранених унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині троє убитих, 10 поранених унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

21:57 05.06.2022
Харків'ян просять перебувати у сховищах, окупанти обстрілюють житлові райони міста

Харків'ян просять перебувати у сховищах, окупанти обстрілюють житлові райони міста

20:53 05.06.2022
У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

У Луганській області загинув генерал-майор РФ Роман Кутузов

19:32 05.06.2022
Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений – мер

Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений – мер

15:51 05.06.2022
У Києві локалізували пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, загиблих немає

У Києві локалізували пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, загиблих немає

12:06 05.06.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

11:19 05.06.2022
Унаслідок нічного обстрілу в Зеленодольській громаді зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека

Унаслідок нічного обстрілу в Зеленодольській громаді зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека

10:44 05.06.2022
Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

07:49 05.06.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

ОСТАННЄ

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

Україна створила спецтабір для тримання російських військовополонених

НАБУ оприлюднило результати голосування за членів Ради громадського контролю

Президент у День журналіста вручив державні нагороди працівникам медіа та членам сімей загиблих журналістів

Невзоров подав документи на українське громадянство – Зеленський

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

Якщо армія відходить, повертатися буде дорого – Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА