Події

19:39 06.06.2022

Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

1 хв читати
Англійська може отримати статус мови ділового спілкування в Україні

 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в уряді обговорюють надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні.

"Англійська мова може отримати статус мови ділового спілкування в Україні. Обговорили цю можливість на урядовій нараді", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, наразі Кабінет Міністрів опрацьовує відповідну законодавчу ініціативу.

"Англійську сьогодні використовують у діловому спілкуванні в усьому цивілізованому світі, тож надання їй такого статусу в Україні сприятиме розвитку бізнесу, залученню інвестицій та пришвидшенню євроінтеграції України", - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що профільним міністерствам дано завдання розробити пропозиції та оформити відповідні документи.

Теги: #мова #ділове_спілкування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 02.06.2022
Майже 45% жителів західних та центральних регіонів України вважають надуманою проблему використання у країні різних мов - опитування

Майже 45% жителів західних та центральних регіонів України вважають надуманою проблему використання у країні різних мов - опитування

17:46 16.05.2022
В Україні немає телеканалів, які надавали б суспільно важливу інформацію виключно державною мовою – мовний омбудсмен

В Україні немає телеканалів, які надавали б суспільно важливу інформацію виключно державною мовою – мовний омбудсмен

21:44 05.05.2022
У Фінляндії запустили службу новин українською

У Фінляндії запустили службу новин українською

15:31 21.04.2022
В Україні стартує мовний проєкт "Єдині" з переходу на українську мову

В Україні стартує мовний проєкт "Єдині" з переходу на українську мову

14:49 18.04.2022
Мовний омбудсмен виступає за збільшення у школах кількості годин української мови, української літератури та історії України

Мовний омбудсмен виступає за збільшення у школах кількості годин української мови, української літератури та історії України

11:43 18.04.2022
Мовний омбудсмен закликає громадян повідомляти про переслідування за мовною ознакою та утиском української мови на окупованих територіях

Мовний омбудсмен закликає громадян повідомляти про переслідування за мовною ознакою та утиском української мови на окупованих територіях

20:57 13.04.2022
Освітній омбудсмен: До кінця навчального року для вчителів російської мови можна оголосити простій через неможливість викладання мови агресора

Освітній омбудсмен: До кінця навчального року для вчителів російської мови можна оголосити простій через неможливість викладання мови агресора

15:08 13.04.2022
Мовний омбудсмен оприлюднив рекомендації щодо переходу громадян на спілкування українською мовою

Мовний омбудсмен оприлюднив рекомендації щодо переходу громадян на спілкування українською мовою

13:38 12.04.2022
Мовний омбудсмен закликав органи влади сприяти розширенню мережі безкоштовних курсів української мови

Мовний омбудсмен закликав органи влади сприяти розширенню мережі безкоштовних курсів української мови

10:10 11.04.2022
Мовний омбудсмен звернув увагу місцевої влади на необхідність перейменування населених пунктів із назвами російськомовного характеру

Мовний омбудсмен звернув увагу місцевої влади на необхідність перейменування населених пунктів із назвами російськомовного характеру

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

Зеленський: Ми тримаємо ситуацію в Сєвєродонецьку

ОСТАННЄ

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

У східних кварталах Сєвєродонецька тривають бої, відбито штурм Воронового

Україна створила спецтабір для тримання російських військовополонених

НАБУ оприлюднило результати голосування за членів Ради громадського контролю

Президент у День журналіста вручив державні нагороди працівникам медіа та членам сімей загиблих журналістів

Невзоров подав документи на українське громадянство – Зеленський

Зеленський про завершення війни з Росією: Нас намагаються штовхати до невигідного для України результату

Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

Якщо армія відходить, повертатися буде дорого – Зеленський про ситуацію у Сєвєродонецьку

ГУР має повернути українських полонених додому – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА