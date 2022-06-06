Велика Британія передасть Україні РСЗВ M270

Велика Британія передасть Україні пускові установки M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км високоточними ракетами, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

"У міру зміни тактики Росії має змінюватися і наша підтримка України. Ці потужні реактивні системи залпового вогню дадуть змогу нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування далекобійної артилерії, яку путінські війська без розбору використовували для знищення міст", - сказав Воллес, йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії в понеділок.

Поряд із системою озброєння Велика Британія також поставить боєприпаси M31A1 у великій кількості.

Українських військових навчатимуть використання пускових установок у Великій Британії, щоб максимально підвищити ефективність систем.

"Ми не можемо стояти осторонь, доки російська далекобійна артилерія стирає з лиця землі міста і вбиває ні в чому не винних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати наступ Росії", - написав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у твіттері.

Зазначається, що рішення Великої Британії було тісно узгоджене з рішенням США передати Україні варіант РСЗВ High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).