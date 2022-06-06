У результаті ворожих обстрілів на Харківщині сталася пожежа на підприємстві, двоє людей постраждали

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема, 7 пожеж викликані обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському (3), Чугуївському (1), Харківському (1), Красноградському (1) та Лозівському (1) районах області. Постраждали приватні будинки, підприємства, магазин та екосистеми", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, на території Старовірівської громади окупанти завдали удару по одному з приватних підприємств. Почалася пожежа, що охопила 7 вантажних, 6 легкових автомобілів та 10 причепів. Її загальна площа становила близько 500 кв.м. Вибухом зруйновано 1 будівлю. Постраждали та були госпіталізовані 2 особи. 4 пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС протягом майже п’яти годин гасили вогонь.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 35 ворожих боєприпасів.