Події

14:21 04.06.2022

У центрі Харкова висадили клумбу, присвячену ЗСУ

1 хв читати
У центрі Харкова висадили клумбу, присвячену ЗСУ

У Харкові, біля Дзеркального струменя, висадили квіткове панно, присвячене Збройним Силам України.

"Панно присвятили людям, які захищають незалежність нашої країни з першого дня вторгнення агресора. Слава Україні! Слава ЗСУ!" - цитує пресслужба Харківської міськради озеленювачів СКП "Харківзеленбуд".

На створення квіткового панно озеленювачам знадобився тиждень. Під час створення композиції вони використовували ірезину, малинову і блакитну петунії, коричневу альтернантеру, білий мармуровий камінь і жовто-блакитну мармурові крихти.

Теги: #харків #клумба #зсу
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 04.06.2022
У Харкові створено чат-бот, в якому ті, хто виїхав з міста, можуть дізнатися про стан свого житла

У Харкові створено чат-бот, в якому ті, хто виїхав з міста, можуть дізнатися про стан свого житла

08:37 04.06.2022
У Харкові стався вибух на підприємстві, одна людина загинула, одну поранено

У Харкові стався вибух на підприємстві, одна людина загинула, одну поранено

21:10 03.06.2022
ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу

ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу

10:00 03.06.2022
Службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії, ТрО та інших підрозділів несуть понад 2 тис. спортсменів і спортсменок - Гутцайт

Службу в лавах ЗСУ, Нацгвардії, ТрО та інших підрозділів несуть понад 2 тис. спортсменів і спортсменок - Гутцайт

08:09 03.06.2022
За плакат на підтримку РФ харків'янину загрожує до п’яти років ув'язнення

За плакат на підтримку РФ харків'янину загрожує до п’яти років ув'язнення

10:09 01.06.2022
Ахметов віддав на допомогу Україні 2,4 млрд грн

Ахметов віддав на допомогу Україні 2,4 млрд грн

08:36 31.05.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки знищили 40 ворожих боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 21 оперативний виїзд, піротехніки знищили 40 ворожих боєприпасів

22:14 30.05.2022
Рятувальники під загрозою повторного обстрілу ліквідували 4 пожежі в Київському районі Харкова

Рятувальники під загрозою повторного обстрілу ліквідували 4 пожежі в Київському районі Харкова

20:00 30.05.2022
Трьох мирних жителів, зокрема підлітка, поранено внаслідок чергового ворожого обстрілу Харкова

Трьох мирних жителів, зокрема підлітка, поранено внаслідок чергового ворожого обстрілу Харкова

14:14 30.05.2022
На Харківщині змінюється час комендантської години - Синєгубов

На Харківщині змінюється час комендантської години - Синєгубов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Три людини загинули, за життя чотирьох борються медики після ранкового обстрілу Миколаєва

Російські загарбники знову обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області, де перебувало близько 300 біженців

Зеленський закликав мерів американських міст розірвати побратимські зв'язки з російськими

Понад 720 дітей постраждали в Україні від повномасштабної збройної агресії РФ - Офіс генпрокурора

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ОСТАННЄ

Заклики не принижувати Росію можуть лише принизити країну, яка до цього закликає, - Кулеба у відповідь на заяву Макрона

Будівля Харківської обладміністрації в аварійному стані, доступ до неї обмежено

Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області - Держприкордонслужба

Порошенко візьме участь у Європейському фінансовому конгресі в Польщі 5-7 червня

Три людини загинули, за життя чотирьох борються медики після ранкового обстрілу Миколаєва

Російські загарбники знову обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області, де перебувало близько 300 біженців

Українські військові моряки за добу збили 4 російські ракети

Українські військові збили ворожий БПЛА "Форпост", що виконував завдання розвідки Чорноморського узбережжя

Шість ракет випустили росіяни по Сумській області, ворожий літак не перетинав кордон, уточнив голова ОВА

У неділю в Україні пройдуть грозові дощі, в окремих районах град

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА