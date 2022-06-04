У центрі Харкова висадили клумбу, присвячену ЗСУ

У Харкові, біля Дзеркального струменя, висадили квіткове панно, присвячене Збройним Силам України.

"Панно присвятили людям, які захищають незалежність нашої країни з першого дня вторгнення агресора. Слава Україні! Слава ЗСУ!" - цитує пресслужба Харківської міськради озеленювачів СКП "Харківзеленбуд".

На створення квіткового панно озеленювачам знадобився тиждень. Під час створення композиції вони використовували ірезину, малинову і блакитну петунії, коричневу альтернантеру, білий мармуровий камінь і жовто-блакитну мармурові крихти.