Українські військові збили ворожий БПЛА "Форпост", що виконував завдання розвідки Чорноморського узбережжя

Українські військові в суботу збили ворожий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост", що виконував завдання розвідки Чорноморського узбережжя, повідомляє Одеська міськрада з посиланням на прес-службу Повітряного командування "Південь".

"4 червня воїни Повітряного командування "Південь" записали на свій рахунок ще один збитий ворожий розвідувально-ударний БПЛА "Форпост". Повітряна ціль, що виконувала завдання розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.