Колаборанту Турулєву, який отримав посаду т. зв. голови адміністрації Чорнобаївської ОТГ, оголошено підозру - СБУ

За матеріалами СБУ підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Підозрюваного звуть Юрій Турулєв, він колишній керівник місцевої автостанції", - розповів Дехтяренко у відеоповідомленні, розміщеному в суботу в телеграм-каналі СБУ.

Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади і вступив на посаду т.зв. голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.

"Гауляйтер не просто є прихильником руского міра, а й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів і незаконно розпоряджається комунальним майном", - зазначив речник СБУ.

Наразі йому оголошено про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.