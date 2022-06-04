Події

13:28 04.06.2022

Колаборанту Турулєву, який отримав посаду т. зв. голови адміністрації Чорнобаївської ОТГ, оголошено підозру - СБУ

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За матеріалами СБУ підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій території Чорнобаївської об'єднаної територіальної громади (ОТГ), повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Підозрюваного звуть Юрій Турулєв, він колишній керівник місцевої автостанції", - розповів Дехтяренко у відеоповідомленні, розміщеному в суботу в телеграм-каналі СБУ.

Чоловік добровільно погодився на пропозицію окупантів очолити незаконний орган влади і вступив на посаду т.зв. голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.

"Гауляйтер не просто є прихильником руского міра, а й займається переслідуванням проукраїнськи налаштованих жителів і незаконно розпоряджається комунальним майном", - зазначив речник СБУ.

Наразі йому оголошено про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Теги: #підозра #чорнобаївка
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