Українські винищувачі Су-25 завдали кількох ударів по противнику на Херсонщині

Українські винищувачі Су-25 завдали кількох ударів по противнику в окупованій Херсонській області, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші Повітряні сили двома Су-25 атакували скупчення супротивника під Іванівкою на Херсонщині. Армійська авіація завдала ще двох ударів по скупченню супротивника в районі Солдатського та Давидова Брода", - сказано у повідомленні командування у ніч на суботу.

Крім того, у деяких громадах Херсона відновили мобільний зв'язок та інтернет українських мобільних операторів.

Також мобільний зв'язок частково знаходиться на деокупованих територіях області: у Кочубеївській та Нововоронцовській територіальних громадах.

Разом із тим, у командуванні наголосили, що ракетно-артилерійськими підрозділами сил оборони під час виконання вогневих завдань знищено 19 окупантів, гаубиця "Мста-Б", 3 самохідні гармати "Гіацинт-С" та склад боєприпасів.