Інформація про передачу костелу св. Миколая в Києві Римо-католицькій церкві не відповідає дійсності - Мінкультури

Міністерство культури та інформаційної політики заявляє, що інформація про передачу костелу святого Миколая у Києві Римо-католицькій церкві не відповідає дійсності.

"Міністерство культури та інформаційної політики України та Релігійна організація "Релігійна громада парафія святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви у м. Києві" співпрацюють на підставі Меморандуму щодо збереження та відновлення костелу святого Миколая на вул. Великій Васильківській, 75 у м. Києві. Меморандум не передбачає жодних фінансових та майнових зобов'язань сторін одна перед одною та щодо третіх осіб", - йдеться у заяві міністерства.

Зазначається, робота у напрямі реалізації Меморандуму триває, але у зв'язку із збройною агресією Росії він не міг бути реалізований у повному обсязі та у зазначені терміни.

"МКІП перебуває в пошуку репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщення Національного будинку органної та камерної музики. Нині питання не врегульоване, а отже, костел святого Миколая не може бути переданий приходу Римо-католицької церкви у постійне користування", - стверджують у відомстві.

Згідно з повідомленням, незважаючи на це, немає жодних перешкод для проведення богослужінь парафії святого Миколая Київсько-Житомирської єпархії Римо-католицької церкви.