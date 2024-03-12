Юридичних перешкод для порятунку костелу Святого Миколая в Києві немає - Мінкультури

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявляють, що немає жодних юридичних перешкод для проведення реставрації костелу Св. Миколая в Києві.

"Наразі немає жодних юридичних перешкод для того, щоб рятувати костел від руйнування, як і відсутні жодні перепони для богослужінь релігійної громади парафії Святого Миколая. Питання передачі костелу громаді - це паралельний процес. Він не впливає на можливість реставрації пам'ятки", - наводить слова начальника дозвільно-погоджувального управління Мінкультури Наталії Войцещук пресслужба відомства.

Вона зазначила, що Мінкультури вживає всіх заходів для передачі будівлі в постійне безоплатне користування костелу Святого Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви (РКЦ).

Зокрема, у міністерстві сподіваються, що вже до травня буде внесено необхідні зміни до законодавства.

Згідно з повідомленням, костел зможуть передати громаді після переміщення ДП "Національний будинок органної та камерної музики України" з костелу до приміщення флігеля Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок, де створять Будинок музики.

"Це найбільш складне питання, адже на комплекс будівель Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1 у Києві суд наклав арешти. У зв'язку з кримінальними провадженнями та судовим розглядом процес передачі будівлі флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок для подальшої реконструкції та адаптації під потреби державної організації призупинено до розв'язання спорів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, представниця міністерства зазначила, що ще одним важливим пунктом є повернення хрестів на святиню, бо "будь-яка пам'ятка, яка має культове значення, має хрести, тому що це її символ".

Як повідомлялося, 7 листопада 2023 року в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що костел Св. Миколая в Києві буде передано в користування парафії РКЦ після внесення необхідних змін до законодавства та створення Національного будинку музики.

Миколаївський костел споруджено у 1899-1909 рр., більшовицька влада закрила його 1936 року, після чого споруду використовували як господарське приміщення. 1978 року будівлю костелу було передано для створення Київського будинку органної та камерної музики. З 1981 року він працював як концертний зал. З 1990-х у ньому відновили богослужіння, але він продовжував працювати як концертна зала.

Президент України 18 серпня 2020 року видав указ про реалізацію проєкту "Будинок музики" та вирішення питання його розміщення. 16 вересня 2020 року Кабінет Міністрів України доручив Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити до кінця 2023 року реалізацію "Будинку музики", переміщення туди ДП "Національний будинок органної та камерної музики України", а також передання в постійне безоплатне користування парафії будівлі костелу Св. Миколая.

3 вересня 2021 року в костелі сталася пожежа, найбільше постраждав орган. Наприкінці січня 2022 року завершено протиаварійні роботи в будівлі на кошти, зібрані представниками бізнесу та благодійниками. Після пожежі Києво-Житомирська дієцезія РКЦ в Україні закликала передати постраждалий костел в управління парафії.

1 лютого 2024 року у відповіді на петицію прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство культури та інформаційної політики вживе всіх заходів для передачі костелу Св. Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви (РКЦ) до 1 травня 2024 року.