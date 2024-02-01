Мінкультури вживатиме всіх заходів для передання костелу Св. Миколая в Києві громаді РКЦ до 1 травня - Шмигаль

Міністерство культури та інформаційної політики України вживатиме всіх заходів для передання костелу Св. Миколая в Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви (РКЦ) до 1 травня 2024 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію.

"Між МКІП та релігійною організацією "Релігійна громада парафія святого Миколая Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви у м. Києві"підписано 5 листопада 2021 р. меморандум про співпрацю, метою якого, зокрема, є вирішення в установленому законодавством порядку питання передачі пам’ятки в постійне користування релігійній організації. Згідно з додатком до зазначеного меморандуму від 4 грудня 2023 р. МКІП та релігійна організація домовилися, що МКІП зобов’язується передати пам’ятку в постійне користування релігійній організації до 1 травня 2024 року", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Зазначається, що розглядається питання перенесення "Будинку музики" з костелу до приміщення флігеля Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок.

"Проте на комплекс будівель Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1 у м. Києві суд наклав арешти. У зв’язку з кримінальними провадженнями та судовим розглядом процес передачі будівлі флігеля Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок для подальшої реконструкції та адаптації під потреби державної організації зупинено", - йдеться у відповіді.

У зв'язку з цим прем'єр зазначив, що за результатами ухваленого судом рішення Мінкультури буде вжито всіх заходів для реалізації меморандуму в частині щодо передання пам'ятки в постійне користування релігійній організації.

Як повідомлялося, 7 листопада 2023 року в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що костел Св. Миколая в Києві передадуть у користування парафії РКЦ після внесення необхідних змін до законодавства та створення Національного будинку музики.

Миколаївський костел був споруджений у 1899-1909 рр. і закритий більшовицькою владою 1936 року, після чого використовувався як господарське приміщення. 1978 року будівлю костелу передали під створення Київського будинку органної та камерної музики, і з 1981 року він працював як концертний зал. З 1990-х рр. у ньому відновили богослужіння, але він продовжував працювати як концертний зал.

Президент України 18 серпня 2020 року видав указ про реалізацію проєкту "Будинок музики" та вирішення питання його розміщення. 16 вересня 2020 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити до кінця 2023 року реалізацію Будинку музики, переміщення туди ДП "Національний дім органної та камерної музики України", а також передання в постійне безоплатне користування парафії будівлі костелу св. Миколая.

Увечері 3 вересня 2021 року в костелі сталася пожежа, найбільше постраждав орган. Наприкінці січня 2022 року було завершено протиаварійні роботи в будівлі, кошти зібрали представники бізнесу та благодійники. Після пожежі Київсько-Житомирська дієцезія РКЦ в Україні закликала передати постраждалий костел в управління парафії.

15 січня 2024 року петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом передати костел Св. Миколая в центрі Києва релігійній громаді Римо-католицької церкви (РКЦ) набрала необхідну для розгляду кількість голосів.