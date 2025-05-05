Зеленський під час зустрічі з українцями в Чехії: Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити тут

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська під час зустрічі з українською громадою в Празі наголосив, що єдність усередині Європи та між усіма ключовими партнерами України надзвичайно важлива для справедливого закінчення війни, повідомляє пресслужба глави держави.

"Спочатку потрібно досягти безумовного припинення вогню, потім, користуючись усім цим часом, все-таки знайти ті чи інші кроки, які ведуть до сталого й справедливого миру для України. Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити в Україні, повертатися в Україну", – зазначив Зеленський.

Президент подякував за постійну оборонну підтримку з боку Чехії, зокрема за артилерійську ініціативу, рішення про навчання українських пілотів F-16 та співпрацю з чеськими оборонними компаніями.

Крім того, за словами президента, розвивається двостороннє економічне співробітництво, є відповідні кроки для збільшення товарообігу між країнами.

Президент зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України, аби держава та бізнес спільно з партнерами працювали над відновленням у майбутньому.

Як зазначається, серед інших важливих тем обговорення – адвокація вступу України до ЄС та залучення іноземних інвестицій.

Джерело: https://president.gov.ua/news/spravedlivist-vazhliva-dlya-vidnovlennya-ukrayini-j-dlya-baz-97585