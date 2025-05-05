Інтерфакс-Україна
Події
22:02 05.05.2025

Зеленський під час зустрічі з українцями в Чехії: Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити тут

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська під час зустрічі з українською громадою в Празі наголосив, що єдність усередині Європи та між усіма ключовими партнерами України надзвичайно важлива для справедливого закінчення війни, повідомляє пресслужба глави держави.

"Спочатку потрібно досягти безумовного припинення вогню, потім, користуючись усім цим часом, все-таки знайти ті чи інші кроки, які ведуть до сталого й справедливого миру для України. Справедливість важлива для відновлення України й для бажання людей жити в Україні, повертатися в Україну", – зазначив Зеленський.

Президент подякував за постійну оборонну підтримку з боку Чехії, зокрема за артилерійську ініціативу, рішення про навчання українських пілотів F-16 та співпрацю з чеськими оборонними компаніями.

Крім того, за словами президента, розвивається двостороннє економічне співробітництво, є відповідні кроки для збільшення товарообігу між країнами.

Президент зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України, аби держава та бізнес спільно з партнерами працювали над відновленням у майбутньому.

Як зазначається, серед інших важливих тем обговорення – адвокація вступу України до ЄС та залучення іноземних інвестицій.

Джерело: https://president.gov.ua/news/spravedlivist-vazhliva-dlya-vidnovlennya-ukrayini-j-dlya-baz-97585

Теги: #чехія #громада #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 05.05.2025
Зеленський – Шольцу: Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України, вдячні за ваші особисті зусилля

Зеленський – Шольцу: Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України, вдячні за ваші особисті зусилля

18:49 05.05.2025
Зеленський обговорив з Фіалою розвиток оборонної, економічної та гуманітарної співпраці

Зеленський обговорив з Фіалою розвиток оборонної, економічної та гуманітарної співпраці

18:44 05.05.2025
Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

16:12 05.05.2025
Зеленський щодо ставлення чеської опозиції до підтримки України: всі вони розуміють, що Україна захищає безпеку Чехії

Зеленський щодо ставлення чеської опозиції до підтримки України: всі вони розуміють, що Україна захищає безпеку Чехії

16:04 05.05.2025
Чехія проводитиме навчання українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках Коаліції охочих – прем'єр

Чехія проводитиме навчання українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках Коаліції охочих – прем'єр

16:01 05.05.2025
Зеленський у Чехії: РФ відмовилась від багатьох пропозицій щодо реального тривалого припинення вогню, потрібно посилення санкцій

Зеленський у Чехії: РФ відмовилась від багатьох пропозицій щодо реального тривалого припинення вогню, потрібно посилення санкцій

15:27 05.05.2025
В Чехії працевлаштовано 160 тис українських біженців – прем'єр

В Чехії працевлаштовано 160 тис українських біженців – прем'єр

15:24 05.05.2025
Україна та Чехія домовились про відкриття українського хабу в Празі

Україна та Чехія домовились про відкриття українського хабу в Празі

15:21 05.05.2025
Україна та Чехія підпишуть меморандуми про посилення співпраці між медичними закладами – ЗМІ

Україна та Чехія підпишуть меморандуми про посилення співпраці між медичними закладами – ЗМІ

14:42 05.05.2025
Зеленський зустрівся з представниками провідних оборонних підприємств Чехії

Зеленський зустрівся з представниками провідних оборонних підприємств Чехії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у парламенті Чехії обговорив необхідність повного й безумовного припинення вогню на 30 днів і додаткового тиску на Росію

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Ексзаступника керівника ОП Смирнова арештували з правом застави у 18 млн грн

Впродовж доби зафіксовано 269 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1260 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Втрати ворога на покровському напрямку за добу становлять 75 військовослужбовців - Генштаб

"Європейська солідарність" хоче почути як ратифікація угоди про мінерали сприятиме закінченню війни – Геращенко

Міжвідомча група по переговорам щодо вступу України в ЄС схвалила проєкти дорожніх карт - Корнієнко

Три жінки постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини – Лисак

Зеленський та студенти Карлового університету обговорили необхідність сталої підтримки України

У Словаччині мають намір провести референдум про відміну антиросійських санкцій

Греція не планує передавати Україні системі Patriot

Прем'єр-міністр Румунії Чолаку йде у відставку

Через ворожі авіаудари по Підлиману на Харківщині постраждали двоє мирних мешканців - прокуратура

Окупанти обстрілюють Білопільський та Ворожбянський райони Сумщини, загинули троє цивільних, чотирьох поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА