Майже 35% жителів заходу та центру України допускають обмеження свободи слова, понад 50% ні – соцопитування

34,8% жителів західних та центральних регіонів України вважають, що заради наведення порядку в країні можна тимчасово обмежити свободу слова, свідчать дані дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund 7-15 травня.

На запитання, що важливіше свобода слова чи захист держави від дезінформації, яка може завдати шкоди її територіальній цілісності та національній безпеці, 22,2% респондентів відповіли, що свобода слова важливіша, 64,9% - захист держави важливіший, а 13% важко відповісти на запитання.

Крім того, на запитання, чи згодні респонденти із твердженням, що заради наведення порядку в країні можна тимчасово обмежити свободу слова, 7,1% відповіли, що повністю згодні, 27,7% - скоріше згодні, 25,7% - скоріше не згодні, 24,8% - взагалі не згодні, а 14,7% важко відповісти на запитання.

У рамках дослідження методом face-to-face було опитано 1 тис. респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення семи західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька) та чотирьох центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська) областей України. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.