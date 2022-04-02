Зустріч президентів України та Росії з високою ймовірністю відбудеться в Туреччині

Президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін "з високою часткою ймовірності" зустрінуться в Туреччині, заявив у ході телемарафону на українському телебаченні в суботу керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія.

За його словами, президент Туреччини Реджеп Ердоган "учора дзвонив і нам, і Володимиру Путіну, і начебто він підтвердив зі свого боку, що вони найближчим часом готові організувати зустріч".

"Невідомі ні дата, ні місце, але ми вважаємо, що місце з високою ймовірністю буде Стамбул або Анкара", - сказав Арахамія.