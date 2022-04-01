Події

22:14 01.04.2022

Харків'ян звільнять від оплати комунальних послуг, які надає місто, до кінця війни

1 хв читати
Харків'ян звільнять від оплати комунальних послуг, які надає місто, до кінця війни

У Харкові плату за всі комунальні послуги, які надають міські КП, із 24 лютого і до кінця війни буде списано, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Я знаю і розумію, як вам важко, як ви стійко тримаєтеся, переносячи всі жахи війни. Тому всі комунальні послуги, які надає місто, з 24 лютого і до кінця війни буде списано", - сказав Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

"Водночас я дуже вдячний усім людям, які незважаючи на бойові дії, продовжують сплачувати за послуги ЖКГ. Обіцяю вам, що з приходом миру в Україну ваші платіжки буде перераховано", - додав він.

Терехов стверджує, що рішення звільнити городян від оплати послуг ЖКГ не позначиться на оплаті працівників КП. Міський голова пообіцяв, що їм виплачуватимуть зарплату повним обсягом коштом міського бюджету.

Міські КП надають харків'янам послуги гарячого та холодного водопостачання, опалення, вивезення сміття, утримання прибудинкових територій.

Теги: #комуналка #харків
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:21 01.04.2022
Каразінський університет залишається у Харкові, у Полтаві розгорнуто резервні можливості - ректор

Каразінський університет залишається у Харкові, у Полтаві розгорнуто резервні можливості - ректор

11:51 01.04.2022
Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

10:06 01.04.2022
СБУ викрила ботоферму в Харкові, яка розсилала СМС українським військовим та правоохоронцям

СБУ викрила ботоферму в Харкові, яка розсилала СМС українським військовим та правоохоронцям

21:16 30.03.2022
Терехов закликає харківський бізнес поступово повертатися до роботи

Терехов закликає харківський бізнес поступово повертатися до роботи

19:27 30.03.2022
"Укрзалізниця" планує запустити приміське сполучення Харків-Тростянець

"Укрзалізниця" планує запустити приміське сполучення Харків-Тростянець

19:32 29.03.2022
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі

Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі

21:34 28.03.2022
З початку війни у Харкові зруйновано майже 1200 житлових багатоповерхівок

З початку війни у Харкові зруйновано майже 1200 житлових багатоповерхівок

18:28 28.03.2022
Війська РФ укотре обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ - ДІЯРУ

Війська РФ укотре обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ - ДІЯРУ

09:02 27.03.2022
Харківські рятувальники 83 рази виїжджали на гасіння пожеж за добу

Харківські рятувальники 83 рази виїжджали на гасіння пожеж за добу

22:53 26.03.2022
У бою за Харківщину загинув лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор"

У бою за Харківщину загинув лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 30 людей

Окупанти встановили контроль над Ізюмом через чисельну перевагу та місцевих зрадників, але битва за місто не закінчена

ОСТАННЄ

За п'ятницю енергопостачання відновили понад 6,6 тис. споживачів на Луганщині

Суперечності у суспільстві накопичуються і те, що сталося на нафтобазі в "Білгородській народній республіці" може початися на всій території РФ - - Данілов

Евакуація маріупольців із Бердянська до Запоріжжя розпочнеться у суботу вранці - міськрада

За п'ятницю в результаті обстрілів на Донеччині загинуло семеро людей, шість - поранено, троє з них – діти

За п'ятницю українські військові знищили 72 одиниці ворожої техніки та до 280 людей окупантів, відбили шість атак

Блінкен обговорив із главою МЗС Великої Британії агресію РФ проти України

Команда МКЧХ 2 квітня здійснить нову спробу дістатися Маріуполя

Міністри культури ЄС виступили проти російської агресії щодо України - Мінкультури

Агресор завдав ракетного удару по населеному пункту в Одеському районі, є постраждалі

6 266 людей евакуйовано протягом 1 квітня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА