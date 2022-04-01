Харків'ян звільнять від оплати комунальних послуг, які надає місто, до кінця війни

У Харкові плату за всі комунальні послуги, які надають міські КП, із 24 лютого і до кінця війни буде списано, заявив міський голова Ігор Терехов.

"Я знаю і розумію, як вам важко, як ви стійко тримаєтеся, переносячи всі жахи війни. Тому всі комунальні послуги, які надає місто, з 24 лютого і до кінця війни буде списано", - сказав Терехов у відеозверненні, оприлюдненому в його телеграм-каналі.

"Водночас я дуже вдячний усім людям, які незважаючи на бойові дії, продовжують сплачувати за послуги ЖКГ. Обіцяю вам, що з приходом миру в Україну ваші платіжки буде перераховано", - додав він.

Терехов стверджує, що рішення звільнити городян від оплати послуг ЖКГ не позначиться на оплаті працівників КП. Міський голова пообіцяв, що їм виплачуватимуть зарплату повним обсягом коштом міського бюджету.

Міські КП надають харків'янам послуги гарячого та холодного водопостачання, опалення, вивезення сміття, утримання прибудинкових територій.